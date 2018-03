Un uomo di circa 55 anni ieri sera è finito in ospedale, dov’è stato ricoverato per via delle ferite e di due costole rotte. Il passante è stato assalito senza alcun motivo apparente da una banda composta da una ventina di mafiosetti del quartiere Libertà, proprio nell’area antistante il Redentore, la cui pedonalizzazione ha fatto crescere esponenzialmente episodi analoghi.

A detta di alcuni residenti del quartiere, la baby gang sarebbe composta dai rampolli dei clan della zona. Il pestaggio è avvenuto intorno alle ore 22. Il Comitato di quartiere aveva più volte sollevato dubbi su quella pedonalizzazione, tanto da essere costretto adesso a lanciare un invito assurdo, ma comprensibile: “Raccomandiamo ai baresi di non attraversare l’area pedonale, anzi di starci il più lontano possibile”.

Quella è anche l’area dove recentemente è stata organizzata la manifestazione estemporanea, isolata e pre elettorale a sostegno della giornalista del tg1 che aveva preso uno schiaffo dalla moglie del boss Caldarola.

“La pedonalizzazione – spiegano da Comitato – è pericolosa per diversi motivi. Impedisce persino il regolare intervento delle Forze dell’Ordine o di eventuali soccorsi. Non è così che si libera il quartiere dalla grande e micro criminalità. L’unico modo è la presenza costante sul territorio di Polizia, Carabinieri e Polizia Locale. In questo modo l’avranno sempre vinta questi bulli e a farne le spese sarà sempre la povera gente”.