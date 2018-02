Un’auto della Polizia e un’altra automobile ferma per avaria travolti da un tir. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio sull’autostrada A14 in direzione nord, all’altezza di Bisceglie: gli agenti erano impegnati a soccorrere un’auto rimasta in panne, ferma a bordo carreggiata, quando all’improvviso è sopraggiunto un tir che ha colpito i due veicoli.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze peggiori: il tir ha infatti non ha colpito gli agenti e i passeggeri dell’altra auto: per loro solo un grande spavento ma lo schianto è stato davvero violento, tanto che il mezzo della Polizia è andato completamente distrutto.