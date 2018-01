Fazzoletti sporchi di sangue per terra e sotto i letti, sporcizia ovunque e un caldo asfissiante. È lo scenario poco gradevole che si è trovato davanti un cittadino barese che la mattina dell’Epifania è andato a far visita a un parente nel reparto di medicina dell’Ospedale San Paolo a Bari.

L’uomo ha affidato a Facebook tutta la sua indignazione per la situazione in cui si è imbattuto postando anche una foto in cui mostra le condizioni pietose in cui versava la stanza di degenza al quinto piano, lì dove riposava sua nonna.

Soltanto alle 14 del pomeriggio gli addetti alle pulizie hanno provveduto a ripulire la stanza: “Questo è uno scempio vero e proprio – ha scritto il Cittadino sulla sua bacheca Facebook – non è possibile vedere certe cose ma soprattutto sentire quella puzza terrificante”.

