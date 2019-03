Le intenzioni del guidatore erano forse quelle di mimetizzarsi, ma il risultato del minchia parking è stato decisamente scarso. La Fiat 500 verde militare, sullo sfondo delle strisce pedonali di viale Papa Pio XII, si vede benissimo, in pieno giorno, del resto, non potrebbe essere altrimenti.

Bontà sua, almeno ha lasciato la macchina in modo da non intralciare le manovre a chi dovesse usufruire del parcheggio riservato ai disabili. In ogni caso, il duro addestramento per un perfetto minchia parking mimetico non è ancora finito. Paradossalmente, si notano meno le due auto in doppia fila dall’altro alto della strada. Male, recluta, molto male.

