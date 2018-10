Non solo auto. A Bari il famigerato “minchia parking” lo si può fare anche con i motocicli. La nuova moda, che probabilmente farà infuriare gli automobilisti, è stata lanciata nel quartiere Libertà.

Non uno ma ben due i motocicli comodamente parcheggiati fra le strisce blu in via Calefati, nel tratto di strada poco prima dell’incrocio con via Trevisani. Due come i posti “rubati” alle automobili.