Non uno, non due ma ben tre posti occupati da una sola auto. Si sa che quando si ha una macchina nuova pagata oltre 70mila euro, bisogna fare attenzione a dove e come si parcheggia, evitando che altre vetture possano rovinare la carrozzeria.

Ed è proprio per evitare danni alla sua nuova Maserati che il proprietario ha pensato di bene di creare un eccellente minchia parking al Polipark, il parcheggio del Policlinico di Bari, occupando tre posti auto. Sarebbero stati 4 se non fosse riuscita ad entrare la vecchia 500 azzurra.

Ok, la macchina ti è costata un occhio della testa ed è giusto che non vuoi che si rovini, ma sei nel parcheggio di un ospedale dove i familiari dei pazienti cercano un posto per andare a trovare i loro cari. Un po’ più di riguardo per gli altri non sarebbe affatto male.

