“Ci jé l’estat” dice Gianni Colajemma in un video condiviso sui social e, in men che non si dica, il ritornello è diventato virale. In auto, per strada, in teatro, al bar, durante una passeggiata e persino oltralpe, spopola il tormentone del momento.

Colajemma è ormai una star su Instagram, tutti lo imitiano, tutti lo taggano. La pagina del comico barese si arricchisce di storie che fanno il giro del web, così l’esercito di follower aumenta, pronto a diffondere il motto in tutte le spiagge pugliesi.

“Ci jé l’estat” addesso diventerà una canzone: Colajemma è infatti impegnato nella registrazione del suo primo singolo, proprio oggi ha postato su Instagram una storia direttamente dalla sala di registrazione. La foto non lascia spazio all’immaginazione. Stay tuned. Intanto il comico barese è anche impegnato al Barium con lo spettacolo “U’ sponzalizzie”.