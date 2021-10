EGEA, nata ad Alba, è promotrice di un progetto di Sviluppo Sostenibile e di valorizzazione ambientale basato su competenza industriale e attenzione per il Territorio e conta su una rete di sportelli e presidi attivi in tutta Italia. Con i suoi 28 servizi, tra cui Luce, Gas, Teleriscaldamento, Efficientamento Energetico, Energie Rinnovabili, Green Mobility, Ciclo Idrico, Ambiente, Distribuzione Gas e Illuminazione Pubblica, è l’Azienda multiservizi della “provincia” italiana, con offerte tagliate su misura.

BPPB ed EGEA hanno un piano condiviso che si fonda sulla trasparenza e sulla piena rintracciabilità del servizio, valori che sono alla base del profondo legame nato tra le due Società.

L’importante partnership avviata rappresenta un supporto concreto per i futuri sviluppi del progetto su più fronti: in primis, per tutti i Clienti delle 124 filiali della Banca viene garantito un pacchetto sempre più diversificato di servizi. I Clienti potranno accedere a tariffe vantaggiose e ad un servizio di consulenza dedicato per tutte le utenze luce e gas di casa e azienda tramite il personale di filiale o accedendo alla sezione web “Più Banca”.

Il team di consulenti di EGEA fornirà l’assistenza durante tutte le fasi contrattuali e post- contrattuali con un contatto diretto e immediato. “Con l’avvio di questa partnership verrà sicuramente implementato il nostro progetto condiviso di Sostenibilità – commenta l’Amministratore Delegato di EGEA Commerciale, l’Ing. Giuseppe Zanca – dove l’accordo con BPPB rappresenta la base di uno sviluppo su più fronti. Sicuramente, anche grazie ai nostri oltre 40 sportelli e ai tanti presidi “Egea Point”, avremo la possibilità di garantire un servizio chiaro e rintracciabile. Siamo orgogliosi di poter contare su un alleato come la Banca Popolare di Puglia e Basilicata che con noi condivide gli stessi valori, come la Sostenibilità Ambientale, e la stessa attenzione e centralità delle Persone”.

“La nuova partnership – dichiara il Presidente della BPPB Leonardo Patroni Griffi – conferma il nostro impegno verso la sostenibilità e l’ambiente. Siamo convinti che un mondo completamente alimentato da energie pulite e rinnovabili sia possibile. Come BPPB promuoviamo le buone politiche e anche con EGEA le realizziamo.”