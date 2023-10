Nella serata di ieri, giovedì 12 ottobre, presso la concessionaria Maldarizzi Automotive, la famiglia FIAT ha presentato in anteprima la sua ultima creazione: la Nuova Fiat 600e. Nella sede della Maldarizzi, in via Oberdan 2, i clienti hanno potuto svolgere appuntamenti esclusivi One-To-One per osservare nei minimi dettagli la nuova Fiat, mentre alle ore 19 si è tenuto l’evento di presentazione ufficiale, dove la fiammante 600 rossa ha raccolto gli applausi e la meraviglia dei presenti. Sedili massaggianti in ecopelle, nuovi fari a LED con sopracciglio inserito, cerchi da 18″ con cromature a rilievo, portellone automatico con opzione hands-free: queste sono solo alcune delle caratteristiche innovative della vettura, curata fin nei particolari per essere l’automobile del futuro. Il Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi, Presidente della Maldarizzi Automotive, ha descritto la nuova Fiat come “un’aggiunta straordinaria alla gamma del brand Fiat”, capace di unire in se stessa il meglio del segmento B e di quello dei B-SUV, “per offrire un’esperienza di guida vivace, comoda e all’insegna della bellezza“.

Soluzione ideale per chi deve destreggiarsi nel traffico cittadino, ma anche per gli amanti delle gite fuori porta e dei paesaggi inesplorati: con la sua autonomia di 400 km nel ciclo combinato WLTP e oltre 600 km nel ciclo urbano, la Fiat 600e è il veicolo ottimale per soddisfare ogni esigenza. “Evocazione del passato, ma con lo sguardo rivolto al futuro”, così l’ha descritta Ygor Conte, brand manager Stellantis della Maldarizzi Automotive. “The Italian upgrade”, con quel sapore di Dolce Vita tipica del Bel Paese, senza perdere di vista le necessità delle famiglie e dell’ambiente, grazie alle sue generose dimensioni e al suo motore 100% elettrico. Con un prezzo di partenza di 29.950€, durante il weekend del 28 e 29 ottobre i Maldarizzi showroom apriranno le porte agli appassionati e ai curiosi per provare questa imperdibile novità.