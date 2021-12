La società idrica pugliese è stata premiata nel concorso Premio d’Eccellenza Duale, iniziativa di cooperazione bilaterale italo-tedesca realizzate nell’ambito della Dichiarazione Comune d’Intenti in materia di politiche del lavoro e formazione professionale siglata dai Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione di Italia e Germania. L’ Acquedotto Pugliese ha ricevuto la menzione speciale della Giuria del “Premio di Eccellenza Duale” per il progetto “La circolarità dell’acqua”, sviluppato in collaborazione con l’Istituto Tecnico Superiore Cuccovillo di Bari, per aver dimostrato grande attenzione alla tutela del territorio, alla valorizzazione di un nuovo profilo trasversale, il “Tecnico Superiore per la Manutenzione specialistica del Sistema Idrico Integrato (SII)”, e per aver attivato un percorso terziario professionalizzante nel settore pubblico.

“La formazione – ha commentato Francesca Portincasa, Direttrice Generale di Acquedotto Pugliese – è un aspetto fondamentale della gestione della risorsa idrica. Formazione vuol dire progresso, innovazione e sostenibilità. Questo riconoscimento conferma il percorso da tempo intrapreso da Acquedotto Pugliese con l’AQP Water Academy, il nostro centro d’eccellenza per la formazione, e ci motiva a fare sempre meglio partendo proprio dalle giovani leve, dai nuovi talenti che rappresentano il motore del futuro, perché con il loro prezioso contributo AQP possa continuare a garantire un servizio idrico integrato efficiente e perfettamente rispondente alle esigenze delle nostre comunità”.

‘‘Siamo davvero orgogliosi di aver ricevuto questo riconoscimento a testimonianza dell’impegno di AQP Water Academy nello sviluppo tra i giovani delle competenze nella gestione del servizio idrico integrato. Riceverlo poi dalle mani dell’Ambasciatore della Repubblica Federale di Germania in Italia H. Viktor Elbling ci inorgoglisce ancora di più. Con l’ITS Cuccovillo abbiamo deciso di realizzare un corso che trasferisse non soltanto competenze tecniche, ma anche soft skills, per essere pronti per affrontare le sfide del domani. Un risultato traguardato grazie anche alla disponibilità e alla professionalità dei nostri colleghi che hanno tenuto le docenze” – così commenta il Direttore delle Risorse Umane e Organizzazione di AQP, Pietro Scrimieri.

Il “Premio di Eccellenza Duale” è il tradizionale appuntamento di AHK Italien, la Camera di Commercio Italo-Germanica, che premia i migliori progetti di formazione duale in Italia, attivo dal 2018 grazie al supporto del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca tedesco (BMBF) e del German Office for International Cooperation in Vocational Education and Training (GOVET). L’iniziativa di cooperazione bilaterale italo-tedesca rientra nell’ambito della Dichiarazione Comune.