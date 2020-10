“Stiamo facendo uno sforzo enorme per tenere le attività economiche aperte e attive, bisogna però per evitare rischi usare le mascherine con grande attenzione, lavarsi le mani e stare a distanza. Non bisogna nella vita privata, soprattutto se si lavora in ospedale o scuola, momenti di distrazione. Purtroppo dobbiamo stare attenti ogni secondo della nostra giornata”.

A dichiararlo è il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano, in visita alla Fiera del Levante. “Magari si va ad un matrimonio o una festa privata e si pensa in quel momento di poter abbassare la guardia, si contagiano magari in modo asintomatico e poi infettano una caserma intera, un ufficio, una scuola. Chiaramente questi casi stanno facendo aumentare moltissimo i numeri dei contagi”.

“L’epidemia purtroppo non è finita, non dobbiamo allentare la presa. Se potete, evitate viaggi di lavoro, meglio la videoconferenza – continua -. Insomma fate le cose con il cervello come diceva mia madre quando uscivo di casa ogni volta”.

“La Puglia è una delle regioni che ha ancora un livello di contagio compatibile con i nostri obiettivi – conclude Emiliano -. Gli ospedali sono pronti, abbiamo anche migliorato moltissimo la nostra capacità di cura, fabbrichiamo mascherine e abbiamo laboratori di analisi molto importanti“.