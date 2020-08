Consegnati alle Asl pugliesi i test sierologici che potranno essere effettuati dal corpo docente e il personale Ata per l’inizio della scuola, previsto per il 24 settembre. I test verranno distribuiti ai quasi 3mila medici di medicina generale che hanno aderito all’iniziativa ministeriale.

Nei prossimi giorni inizieranno gli esami rapidi per individuare eventuali positività al Coronavirus Il personale delle scuole potrà effettuarli volontariamente e gratuitamente.

In altre regioni i test sono iniziati già da lunedì 24 agosto. In Puglia, come sottolinea il segretario regionale del sindacato Fimmg, Donato Monopoli, i test sono arrivati in ritardo ma “fortunatamente da noi l’anno scolastico inizierà in maniera posticipata rispetto a quasi tutte le altre regioni”.