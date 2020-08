“Tante persone sono a lavoro per permettere alla città di trascorrere una giornata tranquilla. Facciamo attenzione, divertiamoci e se ci muoviamo per strada guidiamo con prudenza”. Come da tradizione consolidata, Antonio Decaro si è recato in visita istituzionale al Comando della Polizia Locale questa mattina.

Un Ferragosto di appuntamenti in alcuni luoghi simbolo della città, là dove si opera per vigilare e garantire sicurezza, e se necessario soccorsi, ai cittadini.

Dopo la sala operativa della Polizia Locale in via Aquilino, l’agenda di Decaro prevedeva la sala operativa dei Vigili del fuoco, in via Tupputi ela centrale operativa 118 al Policlinico.