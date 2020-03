A fronte dell’emergenza sanitaria del coronavirus che ha travolto l’Italia e il mondo intero, il Comitato Regionale degli Automobile Club della Regione Puglia, composto da AC BARI-BAT con il Presidente Francesco Ranieri, AC BRINDISI con il Presidente Mario Colelli, AC FOGGIA con il Presidente Raimondo Ursitti, AC LECCE con il Presidente Aurelio Filippi Filippi e AC TARANTO con il Presidente Italo Mongelli, ha donato 10.000 euro a supporto dell’attività della Protezione Civile Puglia per l’emergenza Coronavirus.

“Le nostre strutture quotidianamente sono al servizio della comunità anche attraverso molteplici iniziative volte all’educazione e alla sicurezza stradale e vogliono dare un segno di vicinanza alla stessa, nella certezza che lo sforzo comune dimostrato dai comportamenti dei singoli porterà in breve al superamento dell’emergenza – si legge nel comunicato -. In questo momento così difficile per il paese, il Comitato Regionale degli Automobile Club della Regione Puglia, vuole essere ancora più vicino a chi lotta quotidianamente per il contenimento del Covid 19”.

“Tutti siamo chiamati a fare la nostra parte in questa battaglia, che vinceremo, contro l’emergenza straordinaria che stiamo vivendo – conclude il Comitato Regionale degli Automobile Club pugliese -. È a tutto il personale sanitario, ai volontari della Protezione Civile, alle forze dell’ordine e a quanti si impegnano per fronteggiare questa emergenza, nonostante i rischi, che va il nostro grazie più grande”.