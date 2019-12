Sulle note di Let it Snow di Dean Martin, ma con le parole di Abbasc’ a la marìne cantate da Savio Vurchio, Nunzia insieme ai suoi ospiti decora l’albero di Natale. Ma da vera barese non lo fa con le classiche palline o coccarde natalizie, ma con panzerotti, sgagliozze e le orecchiette, tre dei piatti tipici della tradizione.

Uno spot di auguri per la città di Bari creato da Max Boccasile per la Naycom Agency che ha voluto dare la giusta importanza alle tradizioni baresi. “Soprattutto in questo ultimo periodo dove le famose orecchiette baresi sono finite al centro dei fatti di cronaca – sottolinea Max – era opportuno incentrare il video sulle tradizioni sia culinarie che musicali”.