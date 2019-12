È quasi tutto pronto per il concertone di fine anno che si terrà a Bari in diretta su Canale5. Ieri sera il sindaco Antonio Decaro ha passeggiato per il cantiere allestito in corso Vittorio Emanuele per documentare l’avanzamento dei lavori del palcoscenico che sta sorgendo su corso Vittorio Emanuele di fronte a Palazzo di Città e al teatro Piccinni. “Un capodanno con dimensioni monster” come ha sottolineato Decaro durante la diretta Facebook. “Il 97% delle camere tra hotel e b&b è stato prenotato. Un ottimo risultato per l’economia barese”.

Con l’inizio dei lavori sono scattati anche i primi divieti. Fino alle 6 di giovedì 2 gennaio è istituito il divieto di fermata su piazza Prefettura; corso Vittorio Emanuele, tratto compreso tra le vie Cairoli e Andrea da Bari; via Piccinni, tratto compreso tra le vie Andrea da Bari e Cairoli.

Fino al 1° gennaio ci sarà il divieto di fermata in piazza Massari e piazza Federico II di Svevia; inoltre divieto di circolazione su corso Vittorio Emanuele fra le vie Andrea da Bari e Cairoli ma doppio senso di circolazione nell’area senza cantiere di piazza Prefettura.

Divieto di fermata e di transito pure su via Cairoli, fra le vie Piccinni e corso Vittorio Emanuele. Il 31 dicembre non si potrà neppure circolare su corso Vittorio Emanuele tra via Q. Sella e piazzale IV Novembre; piazza Massari; via San Francesco D’Assisi tra via Oriani e piazza Massari; via De Rossi tra via Piccinni e corso Vittorio Emanuele; via Cairoli tra via Abate Gimma e corso Vittorio Emanuele; via Roberto da Bari tra via Abate Gimma e via Piccinni; via Andrea da Bari tra corso Vittorio Emanuele e via Piccinni; via Melo tra via Abate Gimma e corso Vittorio Emanuele; via B. Petrone; via Lombardi (eccetto veicoli diretti all’Hotel Palace che hanno l’obbligo di deflusso verso la via Latilla); via Villari tra via Lombardi e piazza Massari; via Piccinni tra corso Cavour e via Marchese di Montrone.

È stata comunque riservata un’area per il parcheggio delle automobili munite di contrassegno a servizio dei disabili. Le aree di sosta sono sul molo San Nicola, ambo i lati, tratto con direzione di marcia compresa tra il lungomare Di Crollalanza e il palo della pubblica illuminazione posto al centro dell’area di svolta a sinistra, e su corso Vittorio Emanuele tra via Latilla e piazza Garibaldi (lato numerazione dispari).