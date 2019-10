Niente mercato venerdì 1 novembre al San Paolo. La Fiva Confcommercio Bari Bat, in seguito a una decisione presa assieme all’assessore Carla Palone il 20 novembre del 2018, informa la cittadinanza che i mercatali di via De Ribera non effettueranno il servizio nel giorno in cui ricorre la festività dei Santi, ma è spostato a domenica 3 novembre.

