L’Amministrazione Comunale di Monopoli ha previsto l’estensione dell’Area Pedonale Urbana a tutto il perimetro della ZTL/Centro Storico. Dal primo Giugno al 29 settembre 2019, dal lunedì alla domenica, dalle ore 19 fino alle 24 (dalle 19 alle 01 solo il venerdì e il sabato) la circolazione nel centro storico sarà possibile solo per i pedoni e per i ciclisti, a tutto vantaggio della sicurezza e dell’incolumità fisica dei tanti cittadini che si riversano tra le strade della movida monopolitana.

La sicurezza di cittadini e turisti che affollano chiassi e larghi del centro storico di Monopoli sarà assicurato come ogni anno dalla collaborazione tra tutte le forze di Polizia presenti sul territorio. L’interdizione alle auto nel Borgo Antico sarà assicurata, invece, dagli occhi elettronici e inflessibili dei varchi ZTL presenti in Largo Plebiscito, Via Garibaldi, Largo Colombo, Largo Porta Vecchia, Largo Vescovado, Via Dell’Erba, oltre che dalla presenza dinamica da parte del personale della Polizia Locale.

La Polizia Locale di Monopoli, in alcuni giorni della settimana, protrarrà il proprio l’orario di servizio sino alle 3.00 di notte. Lo scopo è anche quello di garantire il diritto dei residenti al riposo nelle ore notturne, facendo rispettare le ordinanze sindacali sulla diffusione della musica, contrastando fenomeni di degrado urbano che potrebbero registrarsi.

La novità significativa di quest’anno è la dotazione del personale di Polizia Locale di strumenti di autotutela, quali lo spray antiaggressione e il bastone distanziatore. Con questi strumenti, che unitamente al giubbotto di protezione balistica e i guanti antitaglio e antiperforazione, fanno parte della dotazione prevista dall’allegato A al Regolamento Regionale, si ritiene di aumentare gli standard di sicurezza individuale del personale in servizio, oltre che di aumentare la percezione di sicurezza tra i frequentatori del nostro centro storico.

L’assegnazione di tali strumenti è stata autorizzata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 105 del 29 maggio 2019 e solo a seguito dell’effettuazione di un apposito corso di formazione di 12 ore a cui hanno partecipato tutti i componenti del Corpo di Polizia Locale di Monopoli nello scorso mese di febbraio. Durante tale corso, tenuto da insegnati specializzati, il personale è stato addestrato all’uso della strumentazione di difesa e reso edotto sulla conoscenza dei presupposti normativi che ne legittimino l’utilizzo.

Il Comandante della Polizia Locale di Monopoli Michele Cassano invita tutta la popolazione a collaborare con le forze di polizia e ad attenersi alle regole di civile convivenza e di buon senso al fine di rendere l’intera comunità monopolitana più sicura e facilitare il compito dei tutori dell’ordine e della sicurezza pubblica.