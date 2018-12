Salgono a 13 le persone contagiate da morbillo in Puglia, quasi tutti riconducibili al prim caso, quello della bimba di otto anni non vaccinata e figlia di no vax, ricoverata all’ospedale Giovanni XXIII di Bari il 23 ottobre. A darne notizia è ila Gazzetta del Mezzogiorno.

Tra i casi sicuramente riconducibili alla bimba sono il fratello di 11 anni, non vaccinato per via di una terapia non compatibile; il cugino di 16 anni, non vaccinato; un bimbo di 22 mesi non vaccinato ricoverato al Giovanni XXIII per otite insieme al ‘caso indice’; un bambino di 12 mesi ricoverato nello stesso ospedale per per bronchite insieme al fratello 11enne del ‘caso indice’; una 20enne guardia giurata dell’ospedale (non vaccinata); la mamma di due bambini (loro vaccinati, lei no) che erano stati portati al Giovanni XXIII in concomitanza con il ‘caso indice’ e una bimba di nove mesi (non ancora vaccinata).