Finalmente disponibili i biglietti per il Frecciargento Bari-Roma. Inserita la nuova tratta nei canali di vendita di Trenitalia, i ticket saranno a disposizione con prezzi a partire da 19,90 euro dal 9 dicembre.

Grazie al Frecciargento ci saranno più posti in treno durante il weekend e una soluzione conveniente per spostarsi in sole tre ore e mezza per raggiungere la capitale. Le corse quindi salgono a 10, con un incremento di posti che passa da 4.800 a 5.300 nel weekend.

La prima corsa partirà da Roma Termini alle 16,10 e arriverà a Bari alle 19,40. La partenza della prima corsa da Bari è prevista il 10 dicembre alle 8,55 con arrivo a Roma Termini alle 12,30. Le corse no stop circoleranno nel weekend: il venerdì e la domenica da Roma a Bari (p.16,10 – a.19,40); il sabato e il lunedì da Bari a Roma (p.8,55 – a. 12,30).