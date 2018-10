Tra via Putignani e via Marchese di Montrone c’è qualcuno che invece di prendersela con i veri responsabili, commetterebbe un “omicidio” verso chi non ha colpe. Il cartello parla chiaro: “Se continuate a lasciare le cacche dei vostri cani fuori dal cassonetto, lascerò polpette avvelenate per il quartiere e non potrete salvarli”.

Di certo trovarsi sotto la suola il bisognino caldo e fumante lasciato da un cane sul marciapiede, non è il massimo della vita, nonostante si dica che porti fortuna, ma è anche vero che i nostri cari amici a quattro zampe non hanno la facoltà di farla in un gabinetto o di raccogliere i propri escrementi.

Prendersela con degli animali indifesi piuttosto che con i veri responsabili, quali sono i padroni, non deve essere motivo di orgoglio, anzi sottolinea quanto la rabbia possa offuscare la mente di qualsiasi individuo facendoli dire o cose che di certo, speriamo, uno non possa mai arrivare a pensare.