Sono cominciati questa mattina i lavori di realizzazione del marciapiede che permetterà finalmente agli oltre 600 studenti del collegio “Renato dell’Andro” di raggiungere via Camillo Rosalba in totale sicurezza.

Si tratta di un intervento importante per gli universitari che, quotidianamente e in modo rischioso, percorrono via Camillo Rosalba per poter frequentare le lezioni nella facoltà di Economia e Commercio. Terminati i lavori si potrà usufruire di un marciapiede largo 1,5 metri e lungo oltre 250 metri. Le operazioni, dell’importo complessivo di circa 15mila euro, dureranno circa una settimana.

“Nel corso del sopralluogo odierno – ha precisato Galasso – abbiamo concordato con i tecnici della ripartizione IVOP, che ringrazio per la solerzia con cui hanno attenzionato e risolto questo problema irrisolto da anni, e dell’impresa esecutrice che venga eseguita anche la predisposizione per i pali di pubblica illuminazione che saranno collocati successivamente, entro il mese di luglio. Nel corso di questo cantiere verranno allocati soltanto i plinti all’interno degli scavi scavi e i tubi corrugati all’interno dei quali verranno infilati i fili elettrici”.

“Con la Consulta degli studenti – ha commentato Romano – avevamo preso l’impegno di assicurare ai 600 studenti universitari del collegio dell’Andro una strada da percorrere in sicurezza, in entrata e in uscita dalla struttura. Abbiamo lavorato e ci siamo confrontati con loro, e oggi siamo particolarmente soddisfatti di essere qui insieme ai rappresentanti degli studenti e al direttore del collegio per assistere all’inaugurazione del cantiere”.