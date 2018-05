A quanti hanno avuto la fortuna di ammirare il parheggio è venuto in mente di appiccicare una grossa T, come tabacchino, sull’auto. Io, invece, ti ho applaudito a scena aperta non foss’altro che per avermi evitato di oscurare la targa della Renault Megane di colore bianco.

Parcheggiare in orizzonatale occupandone due verticali, per di più a pagamento, denota grandi capacità di guida e una mente fina. Tradotto: Un genio. Il minchia parking è in piazza Libertà, fra i palazzi del Comune e della Prefettura di Bari. Complimenti, qualunque sia la ragione di quella sosta.