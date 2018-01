“Per l’ennesima volta non si ascoltano i semplici Cittadini o i Comitati di quartiere”. Il Movimento 5 Stelle di Bari va all’attacco dell’Amministrazione Decaro dopo la pubblicazione del bando per la concessione del locale-bar nel giardino Mimmo Bucci, nel quartiere Libertà.

Nel mirino dei pentastellati, in particolare, è finito il canone mensile posto a base di gara, fissato a 79,39 euro per i prossimi 6 anni: “Una cifra irrisoria – attacca il portavoce del Municipio 1 Italo Carelli – Permetterebbe ad imprenditori o società di collocarsi in una posizione di privilegio in una zona dove sono già presenti nel circondario diverse attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

“La finalità in questo contesto – continua l’esponente del Movimento 5 Stelle – dovrebbe essere sociale. Sarebbe stato più consono allargare i criteri di affidamento ai comitati di quartiere, a start-up di giovani musicisti o associazioni culturali, pensando magari di insegnare musica alle diverse fasce d’età giovanili, invece di rivolgere a loro lo sguardo solo per propri egoismi e avidità”.

“Il bando è in contrasto con la realtà di questo territorio, dove già sono presenti attività che con molta sofferenza sopravvivono e risentono della mancanza di iniziative concrete e diverse azioni di animazione sociale. Senza stravolgere la finalità del giardino, si potrebbe pensare ad un mondo musicale all’interno della piccola area verde e soprattutto rispettando le attività commerciali esterne”.