Troppo Bari per questo Brescia. Dopo tre pareggi consecutivi i biancorossi tornano alla vittoria battendo per 3-0 le rondinelle con le reti di Improta, Cissè e Nenè. Ma oltre ai gol, i galletti ritrovano anche entusiasmo e bel gioco seppur contro un avversario mai davvero in partita. Nenè è il protagonista della serata: il brasiliano, dato per panchinaro alla vigilia, segna il terzo gol e firma due assist.

L’ex attaccante del Cagliari è infatti una delle sorprese nell’undici titolare di Fabio Grosso: se al centro della difesa le scelte sono quasi obbligate a causa delle defezioni do Oikonomou, Gyomber e Diakitè, le altre novità sono sulla corsia sinistra, dove c’è Sabelli e non Balkovec, e a centrocampo, dove si rivede Iocolano al fianco di Basha e Henderson. Ancora panchina per Galano.

Fin dai primi minuti l’andamento della gara appare chiaro con i biancorossi padroni del gioco e capaci di trovare facilmente la via della porta mentre gli ospiti appaiono spenti e inconsistenti. Immediato, oltre che meritato, il vantaggio dei galletti firmato da Improta che trafigge Minelli con un diagonale preciso sulla sponda di Nenè. Dal brasiliano passa anche il pallone del raddoppio al minuto 25: incursione sulla fascia sinistra di Iocolano e appoggio semplice dell’ex Spezia per la conclusione violenta e vincente di Cissè.

Nel secondo tempo il Brescia prova a cambiare l’inerzia del match inserendo l’artiglieria pesante: con Caracciolo è tutta un’altra storia e le rondinelle vanno più volte vicine al gol sopratutto negli ultimi 20 minuti con lo stesso “airone” e con Torregrossa trovando però l’arbitro prima (gol annullato per fallo di mani) e Micai dopo (due belle parate) pronti a evitare la rete che avrebbe riaperto la partita. Il Bari aveva infatti chiuso i conti al 54′ con il terzo gol firmato da Nenè su assist di un ritrovato Improta che poco dopo andrà anche vicino al poker.

PAGELLE

BARI (4-3-3): Micai 6.5; Anderson 6.5 Marrone 6 Emperur 6 Sabelli 6; Iocolano 6.5 Basha 6 (Petriccione 6) Henderson 6.5 (Busellato sv); Improta 7 Nenè 7.5 Cissè 6.5 (Kozak sv)

BRESCIA (4-3-1-2): Minelli 6; Cancellotti 5.5 Somma 5 Gastaldello 5.5 Curcio 5; Bisoli 5.5 Vivani 5.5 (Caracciolo 6.5) Martinelli 5.5 Embalo 5 (Furlan sv); Torregrossa 5.5 Cortesi 5 (Rivas 5.5)