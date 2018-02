I Broken Silence capitanati da Ettoritto97, nickname di Ettore Giannuzzi da Giovinazzo, hanno trionfato nella finale di Pes League a Barcellona, classificandosi primi e vincendo così un biglietto per la prossima gara, in progamma a Milano.

Per il giovane barese, lanciato nel mondo del Pro Evolution Soccer da diversi anni, la strada per diventare numero uno al mondo diventa sempre più breve. E dopo la gara con la sua squadra, dove si è qualificato per lo Europe Round, adesso il giovane campione di Pro Evolution Soccer dovrà vedersela nella sfida per 1 contro 1.