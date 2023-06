Bari e Cagliari si giocheranno un posto in Serie A dopo l’approdo nel massimo campionato di Frosinone e Genoa. Pugliesi e sardi disputeranno match di andata e ritorno validi per la finale dei playoff di Serie B 2022/2023, dopo aver eliminato rispettivamente Südtirol e Parma. La prima sfida verrà giocata in Sardegna, alla Unipol Domus: come riportato sul sito ufficiale della società isolana, i biglietti per assistere al match sono in vendita a partire dalle 16 di oggi, lunedì 5 giugno, esclusivamente sui canali di vendita online TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate. Ci sono inoltre tariffe scontate per abbonati, donne, over 60 e under 18. A seguire verrà aperta la vendita per il settore ospiti; è previsto il tutto esaurito in ogni settore. Già in vendita anche i biglietti per la gara di ritorno, che andrà in scena in casa biancorossa allo Stadio San Nicola.

Come raggiungere l’isola e lo stadio

Con la compagnia ITA Airways sono disponibili biglietti con partenza da Bari venerdì 8 alle 15:10, al prezzo di 98,30 euro. Con eventuale scalo a Roma potrebbe essere più facile trovare posti disponibili. I prezzi stanno aumentando a causa della finale playoff di Serie B. Chi decide di partire un giorno prima della partita dovrebbe aggiungere anche il costo del pernottamento che, vista la stagione estiva alle porte e l’importante sfida calcistica in programma, potrebbe anche essere abbastanza alto. Una volta atterrati all’aeroporto di Elmas non è difficile arrivare dentro Cagliari, poiché la distanza è di pochi chilometri ed è disponibile un servizio navetta a basso costo. Inoltre, muoversi all’interno della città è abbastanza semplice: se non si vuole camminare è disponibile un servizio di trasporto pubblico Ctm che arriva nei pressi dello stadio.