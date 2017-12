Il Natale prende vita nel Centro Sociale per anziani Vivia di Bitonto, e lo fa grazie agli stessi ospiti della struttura che per una sera si sono trasformati in veri e propri figuranti che con tanto di costumi d’epoca hanno realizzato un presepe vivente.

L’iniziativa, che sarà ripetuta anche sabato 30 dicembre e venerdì 5 gennaio, punta non solo a rievocare e far rivivere lo spirito natalizio, ma anche e soprattutto a regalare momenti di spensieratezza e svago a chi spesso si sente solo.

Ma il presepe vivente è anche l’occasione per mettere in mostra la rassegna sarà possibile visionare la mostra di manufatti prodotti dagli ospiti del centro. Vivia, infatti, non offre solo servizi di sostegno agli anziani e alle loro famiglie, ma organizza anche diverse attività che vanno oltre la semplice assistenza.

“Abbiamo attività di prevenzione della disabilità e di riattivazione cognitiva, psico-motoria e affettiva – spiega Annamaria Vivacqua, una delle animatrici del centro – ma anche laboratori ludici, di cucito, lavoro a maglia e tanto altro. I nostri ospiti una volta arrivati non vogliono più andarsene”.

print