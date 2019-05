Pasquale Di Rella, principale sfidante del sindaco uscente, ha già chiamato al telefono Antonio Decaro. “Gli ho fatto i complimenti – dice Di Rella -, nonostante il dato non sia ancora ufficiale. La tendenza dai dati in nostro possesso è quella di una riconferma piena”.

In questo momento nessun’altra dichiarazione. “Non posso aggiungere altro – dice Di Rella – parlerò nel momento in cui saprò il risultato definitivo delle mie liste civiche e di tutte le altre che compongono la coalizione che mi ha sostenuto”. Dai dati che continuano ad arrivare dalle sezioni non si esclude che Antonio Decaro possa andare oltre il 60 per cento.