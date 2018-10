“Non mi vendo l’anima per qualche voto in più”. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, alza la voce e inaugura di fatto la campagna elettorale per le comunali dell’anno prossimo. Nella nota diffusa dal primo cittadino sembra esserci un destinatario preciso: il progetto politico in costruzione da alcune liste civiche costituite anche da transfughi del centrodestra.

“Il candidato sindaco sono io – ha tuonato Decaro – E non sono disposto a vendermi l’anima per qualche voto in più. Vincere le elezioni è importante, non perdere la faccia lo è molto di più. Non baratto, per motivi elettorali, la credibilità di quello che ho costruito con la mia coalizione fino ad oggi”.

“Anche perché vincere non serve a niente se dal giorno dopo, invece di continuare a lavorare per la città, sei costretto a passare il tempo a pagare cambiali in cambio dell’appoggio elettorale. La mia campagna elettorale – conclude Decaro – è fare il sindaco, farlo fino all’ultimo giorno, farlo la strada, seguendo i cantieri, incontrando i cittadini e immaginando insieme a loro il programma per la città che vogliamo. Se qualcuno vuole davvero dare una mano per il futuro di Bari, mi trova lì”.