Ruota panoramica a Bari in pianta stabile, sono oltre 500 le firme già apposte questa mattina sotto alla petizione approntata dal comitato BariNasce e dal consigliere comunale Carrieri. Non solo ruota in realtà, ma anche apertura al pubblico della Torre dell’orologio annessa al Palazzo della Città Metropolitana.

“Si tratta di due strutture che costituirebbero delle potenti attrazioni turistiche del territorio – dice Carrieri – e che rappresenterebbero due landmark straordinari del lungomare di Bari con evidenti positivi riflessi anche per l’occupazione e l’economia cittadina”.

La raccolta firme in largo Giannella proseguirà anche nel pomeriggio di oggi, dopo di che saranno presentate al Sindaco di Bari. In ogni caso le proposte, che hanno già ricevuto il consenso di centinaia di baresi, saranno inserite nel programma di governo 2019/2024 come azioni di marketing territoriale.

