Pochi mesi fa siamo andati negli uffici del Municipio 1 per vedere con i nostri occhi le lunghe attese che gli utenti sono costretti a subire per la mancanza di personale. Di soli pochi giorni fa l’articolo sul prossimo concorso di assunzione al Comune di Bari, nel quale sciorinammo anche qualche dato, tra cui il numero dei dipendenti già in servizio: 1784.

Per questo, il cartello in via Trevisani al quartiere Libertà “causa mancanza di personale” che rimanda le pratiche agli sportelli centrali dell’anagrafe ed a pochi periferici, fa inquietare, per non dire altro. Perché poi questo cartello è stato messo il 23 Aprile per un disagio dal giorno successivo fino al 4 Maggio.

Le addette dell’anagrafe centrale, dove ci siamo recati con la scusa di una pratica, sono un po’ perplesse perché ci dicono «il personale manca ovunque, noi andiamo in pensione e non assumono a sufficienza». Ma spiegarlo ad un anziano che si reca allo sportello, che è senza macchina ed è solo e non può compiere una pratica, non è facile e neanche giusto.

Cosa dobbiamo fare o pensare? Non giudichiamo perché non è il nostro lavoro, ma raccontiamo i fatti. I fatti di un’amministrazione pubblica che non funziona, che ha problemi, di personale carente, di gente inc****ta che vorrebbe risposte e paga le tasse in attesa che arrivino. Speriamo che tra le nuovi assunzioni ci sia in coda anche il Municipio 1 perché se no, ad ogni festività, si necessita la chiusura per colpa della carenza di personale.

