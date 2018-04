In totale 5948 candidati, 4 giorni di prove in otto sessioni, dal lunedì al giovedì dal 21 al 24 maggio, in gruppi da 700 persone che al palazzetto dello sport di Japigia di affronteranno a suon di risposte nella prova preselettiva del concorso per 30 posti di istruttore amministrativo finanziario bandito dal Comune di Bari.

Coloro che passeranno la preselezione (obbligatoria in quanto le domande sono state più di 250) potranno partecipare all’esame vero e proprio, con una prova scritta di diritto amministrativo e costituzionale ed una prova orale sulla normativa sugli enti locali e l’organizzazione della pubblica amministrazione oltre che un test di conoscenza della lingua inglese.

In totale ci sono 11 posti a disposizione di cui 5 riservati agli interni, ma tra pensionamenti e turn over si conta di arrivare a 30 assunzioni. Un posto pubblico da 1250€ al mese fisse, a cui aspira diverse persone da diverse fasce d’età, dalla classe 1953 alla 1999.

Non solo pugliesi tra i candidati ma anche cittadini provenienti da Milano, Roma, Torino, Bologna, Arezzo, Napoli e Ancona. Ma anche 56 stranieri tra cui tedeschi, polacchi, greci, rumeni e finlandesi.

Chi vincerà il concorso, si aggregherà ai 1784 dipendenti già in servizio negli uffici comunali mentre a partire dal 30 Aprile, entreranno in servizio 22 nuovi agenti della polizia municipale e 5 assistenti all’infanzia in un Comune che, statistiche alla mano, ha una media dipendenti/cittadini più bassa d’Italia