Aveva rubato il cellulare di una 25enne vittima di un incidente d’auto. Dopo un po’ di tempo finalmente è stato individuato e in seguito denunciato l’autore del gesto.

Si tratta di un uomo di 55 anni, con precedenti penali a suo carico, che si sarebbe intrufolato dentro la macchina con la vittima a bordo, rubandone il cellulare.

La triste azione è stata ripresa da un residente del posto. Ma il 55 enne non è l’unico a finire sotto denuncia. Anche un suo presunto complice di 46 anni è stato denunciato per favoreggiamento dopo che aveva provato a depistare la Questura con una chiamata in cui diceva di aver trovato un telefono in un giardino vicino al luogo dell’incidente.

La polizia all’arrivo ha subito capito come stavano veramente le cose e, dopo aver messo l’uomo alle strette, il 46 enne ha confessato di essere d’accordo con il complice di fingere di aver ritrovato un cellulare.

Il 55 enne, fermato dalla Polizia in seguito alla confessione dell’amico, ha ammesso il fatto.

In seguito il cellulare è stato riconosciuto dal fidanzato della vittima e posto sotto sequestro.