Dopo tanta attesa è finalmente partita la gara per l’assegnazione della progettazione e direzione dei lavori per la realizzazione del nuovo Day Hospital di Oncoematologia dell’Ospedale Perrino di Brindisi. La nuova struttura andrà ad alleggerire il carico di lavoro dei reparti di Oncologia ed Ematologia che ad oggi contano quasi 60 accessi giornalieri per le cure quotidiane e i trattamenti terapeutici oncologici. “Un’opera importantissima che metterà fine all’attuale disagio di centinaia di malati oncologici e del personale che l’assiste” spiega Fabiano Amati, Presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione. “Il notevole utilizzo ha reso insufficienti la sala d’attesa, le tre stanze visita, le stanze per chemioterapia con poltrone e le stanze con letti per terapie più lunghe” continua Amati che si dice impegnato a seguire tutte le fasi successive fino a realizzazione di questo progetto il cui orientamento deve essere la malattia del paziente.

Per la realizzazione di un’opera così complessa e tanto attesa il costo totale dell’intervento è pari a € 8.011.577, costo che comprende anche la fase di progettazione e la direzione dei lavori. Il passo successivo è l’affidamento dei lavori come auspica il consigliere regionale Amati “Ora bisogna pensare a fare in fretta, così da affidare i lavori e raggiungere l’obiettivo”.