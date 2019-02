Eccezionale storia d’amore a Cerignola, dove alle 14.30 di ieri una 41enne di origini nordafricane, residente a Ortanova, ha dato alla luce un bel bambino nel reparto di Ginecologia dell’ospedale Tatarella.

Il più contento per la nascita sembra essere il papà, un ex fabbro canosino di 93 anni. La conferma di come l’amore non abbia età arriva proprio nel giorno di San Valentino.

La coppia è regolarmente sposata da 4 anni. Congratulazioni alla famiglia e buona festa degli innamorati a tutti.