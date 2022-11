Dati inquietanti dell’Istat che continuano a far riflettere. Nel 2021 il 50% delle vittime di omicidio è stata uccisa in famiglia e nell’ambito di una relazione di coppia. Il 58,8% delle donne è vittima di un partner o ex partner. Resta altissima l’attenzione sul fenomeno della violenza contro le donne mentre il Senato ha approvato all’unanimità il Ddl per istituire una commissione bicamerale d’inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere.

Di questo e più in generale si discuterà in un convegno organizzato a Bari il prossimo 30 novembre, a partire dalle 16,30, nel Dipartimento di Giurisprudenza Palazzo P. Del Prete, nell’aula delle Lauree “G. Contento”. L’iniziativa è del CIF, Centro Italiano Femminile, sezione Comunale Bari, in occasione della Giornata Internazionale sulla violenza contro le donne.

Dopo i saluti del prof. Andrea Lovato (Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza) seguirà l’introduzione di Benedetta Sasanelli, Presidente del CIF Comunale Bari. Seguiranno gli interventi di: dott.ssa Isabella Ginefra, Presidente Nazionale Associazione Donne Magistrato Italiane; Prof.ssa Marina Castellaneta, Ordinario di Diritto Internazionale dell’Università di Bari e della dott.ssa Palma Matarrese, Counselor, formatore e mediatore familiare. A moderare, la dott.ssa Anna Gomes. Attraverso gli interventi dei relatori si affronterà il fenomeno sotto vari punti di vista con un unico obiettivo: puntare alla prevenzione. Non solo saper fermare la violenza prima che accada, ma anche per imparare a riconoscerla.