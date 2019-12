Coniuga la solidarietà ai grandi temi dell’ecologia e dell’economia circolare, domenica 22 dicembre, a Bari, la quinta edizione di “Babbo Natale in moto”, organizzata dall’associazione Vita in Moto, con la partecipazione di molti motoclub della provincia e del Vespa Club Bari, giocond@smile Academy. I Babbo Natale, per sensibilizzare in particolar

modo i più piccoli, distribuiranno caramelle e biscotti in cambio di micro rifiuti da riciclare. I Santa Klaus in moto, inoltre, raccoglieranno fondi che andranno a sostegno di Raffaele Carofiglio, giovanissimo ragazzo che a seguito di un incidente in moto necessita di cure molto costose.

I Babbo Natale in moto alle 10:30 faranno tappa alla Fiera del Levante – Eataly, di Bari dove andranno in scena tre “Favole spaziali” per grandi e piccini. Saranno raccontate St. Nikolaus nello spazio, Monnalisa e il Drago con video proiezioni, musiche originali e drammatizzazione. La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti i tipi di motocicli: dalle

moto alle Vespe, dagli scooter, alle Harley e ai quad per una sfilata in gioia, pace ed allegria.

La sfilata di circa 30Km, partirà da Largo 2 giugno e si concluderà a Largo Giannella. Saranno previste delle soste rallegrate da eventi e manifestazioni. Ai bambini dei quartieri periferici porteranno felicità e tanti sorrisi e dolciumi.

Il programma della manifestazione prevede:

· ore 9 Ritrovo dei motociclisti in viale Einaudi, all’ingresso di Parco 2 Giugno;

· ore 10 partenza da Viale Eiunaudi lungo le vie cittadine con sfilata sui lungomare di Bari e corso V. Emanuele;

· ore 10,30 sosta Fiera del Levante ingresso orientale piazzale Eataly;

dove saranno proiettate “Le favole spaziali di santa Klaus” realizzate in collaborazione con Areoclub Bari e Cittadella Mediterranea della Scienza;

· ore 11 sosta alla Chiesa di san Gabriele (quartiere San Paolo);

· ore 12 sosta alla Parrocchia Stella Maris (Palese);

· ore 12,30 arrivo in piazza Giannella e chiusura della manifestazione.

Per info e prenotazioni basta chiamare il numero 371 19 29 045. L’appuntamento è per domenica 22 dicembre dalle ore 9.00 sulla complanare di viale Einaudi – Parco 2 Giugno.

Per consentire in sicurezza lo svolgimento della manifestazione sono state disposte alcune limitazioni la traffico. In particolare, il 22 dicembre:

1. dalle ore 08.30 alle ore 10.30 e, comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il “ DIVIETO DI TRANSITO ” sulla complanare di viale Einaudi prospiciente l’ingresso del Parco 2 Giugno, tratto compreso tra viale della Costituente e viale della Resistenza;2. dalle ore 10.00, relativamente al passaggio dei motociclisti , è istituito il “DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ” sul percorso

complanare di via Einaudi, viale della Resistenza, largo 2 Giugno, viale della Repubblica, viale Unità d’Italia, via Capruzzi, via Oberdan, via Masaniello, via Peucetia, via Apulia, cavalcavia Garibaldi, piazza Gramsci, lung.re N. Sauro, piazza Diaz, lung.re sen. A. Di Crollalanza, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II, piazza Massari, corso Vittorio Veneto, lungomare Starita, via Pinto, via Giordano, via Verdi, via Mercadante, via Van Westerhout, strada S, Girolamo, via Cimarosa, via Napoli, via Romito (con sosta presso la Parrocchia Gesù di Nazareth), via Romito, via Napoli, lung.re XI Maggio, strada del Torrente, via Bonomo, via Lonero, via Tramonte, viale Europa, viale delle regioni, viale Puglia, viale Lazio, via Veneto, via Lombardia, via Trentino Alto Adige, via Cascella, via Cacudi (con sosta presso la Parrocchia S. Gabriele dell’Addolorata), via Cacudi, via Granieri, via Granieri, viale Europa, via D’Annunzio, raccordo con S.S. 16, via Macchie, via Duca d’Aosta, via Indipendenza, via Caputo, via Capitaneo, corso Vittorio Emanuele, via Pasolini, S.P.91, via Bonavoglia, via Napoli, via Marconi, lung.re C. Colombo, via Titolo, via Nazionale, corso Vittorio Veneto (con sosta presso la Parrocchia Stella Maris), lung.re Massaro, lung.re Lorusso, via Cola Di Cagno, S.S. 16 fino ad uscita via Napoli, via Napoli, via Pizzoli, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lung.re sen. A. Di Crollalanza, piazza Diaz, largo Giannella.