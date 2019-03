Venerdì 8 marzo esce “START”, dodicesimo disco d’inediti di Ligabue, disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e sulle piattaforme streaming, in contemporanea entra in rotazione radiofonica, disponibile in digitale, anche il nuovo singolo “Certe donne brillano”.

L’album è stato anticipato da“Luci d’America”, brano che è stato per quattro settimane consecutive dall’uscita al vertice della classifica EarOne dei brani più trasmessi dalle radio. Dieci le canzoni di “START”: Polvere di stelle, Ancora noi, Luci d’America, Quello che mi fa la guerra, Mai dire mai, Certe donne brillano, Vita morte e miracoli, La cattiva compagnia, Io in questo mondo, Il tempo davanti.

Da Bari, dallo stadio San Nicola, il 14 giugno parte lo “START TOUR 2019”, che toccherà i principali stadi d’Italia con un grande show. Come sempre, Ligabue sarà accompagnato dalla sua band: Luciano Luisi (tastiere, cori), Max Cottafavi (chitarre),Federico Poggipollini (chitarre elettriche, cori), Davide Pezzin (basso) e Michael Urbano (batteria, percussioni).

I biglietti per le date dello“START TOUR 2019”(prodotto da Riservarossa e Friends & Partners) sono disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali. Info su www.friendsandpartners.it.

1 di 3