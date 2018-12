“Ecobonus e Piano Casa, norme e applicazioni pratiche”è il tema del’incontro barese organizzato da Casa Smart, blog specializzato nel settore edile. L’iniziativa, rivolta ai tecnici del comparto, ha avuto il merito di approfondire gli strumenti normativi in grado di sostenere la riqualificazione delle case e dei condomini.

Al convegno, organizzato da Gennaro Del Core e Rossana Saponaro, blogger di Casa Smart, hanno partecipato Angelo Addante del Collegio dei Geometri, Roberto Masciopinto dell’Ordine degli Ingegneri e Carlo De Liddo dell’Ordine degli Avvocati, insieme ai rappresentanti delle associazioni di categoria come Sario Masi di Confcooperative Habitat, Nicola Romano dell’Ance e Vito Lucente di AMi. Conclusioni affidate all’Assessore alle Politiche Abitative ed Urbanistica della Regione Puglia, Alfonso Pisicchio, che tra le altre cose ha preannunciato un percorso partecipativo per la redazione della legge sulla bellezza, giunta alla fase finale.

Gennaro Del Core, a margine dell’iniziativa, ha sottolineato: “Abbiamo organizzato questo incontro in linea con la mission che ci siamo prefissati quando abbiamo fondato il blog: mettere in connessione tutte le parti protagoniste del comparto edile al fine di migliorare gli spazi abitativi e quindi la qualità della vita delle persone. Ecobonus e Piano Casa sono strumenti utili, in questo senso, perché sostengono il recupero del patrimonio edilizio in genere, attraverso agevolazioni fiscali per i proprietari e necessitano, pertanto, di essere resi ordinari e non legati a proroghe annuali. Del resto, anche l’ultima ricerca del Cresme, commissionata dal centro studi della Camera dei Deputati, ci restituisce un settore che grazie agli incentivi ha ricominciato a vedere il segno più dopo una crisi lunga dieci anni. Per quanto ci riguarda – ha concluso Del Core – continueremo a fornire il nostro contributo affinché occasioni di incontro e confronto tra tecnici, imprese ed istituzioni siano sempre più frequenti. A tal proposito, ringraziamo tutti i partecipanti che hanno permesso la riuscita dell’iniziativa di ieri perché tutti loro hanno portato il punto di vista personale e della propria categoria di appartenenza evidenziando criticità e punti di forza per migliorare ulteriormente le misure normative”.