Weekend di preghiera per il comune di Carbonara. La città si prepara ad un importante evento mariano che si terrà tra venerdì 6 aprile a domenica 8. La parrocchia Madonna di Pompei accoglierà, infatti, la statua della Madonna pellegrina di Fatima, calco di quella lignea realizzata nel 1947 e custodita nel santuario portoghese. La statua, proveniente da Padova, giungerà a Carbonara venerdì alle 17.30.

Per consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni in programma, sono state istituite le seguenti limitazioni al traffico. Il 6 aprile 2018, dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e fino al termine delle esigenze, è istituito il “Divieto di Sosta – Zona Rimozione ” ambo i lati, sulla via Vittorio Veneto, tratto compreso da via Mafalda a via P. Verri a Carbonara. Dalle ore 17.30, al passaggio della processione, è istituito il Divieto di transito sul seguente percorso: via Vittorio Veneto, tratto compreso da Chiesa di San Agostino alla Parrocchia Madonna di Pompei.

Il 7 aprile 2018, dalle ore 16.00 alle ore 23.00 e, comunque fino al termine delle esigenze, è istituito il Divieto di Sosta e Zona Rimozione ambo i lati, sulle seguenti strade e piazze di Carbonara: via Vittorio Veneto, tratto compreso tra c.so Vittorio Emanuele e via V. Roppo, via San Sebastiano, via G. Murat, piazza Lamie, via San Filippo, via Isonzo, via Principessa Jolanda, tratto compreso tra via Isonzo e traversa Principessa Jolanda, traversa Principessa Jolanda, traversa Vittorio Veneto, via Stazione, via Vecchia Stazione tratto compreso tra Via Stazione e vico II Vittorio Veneto, vico II Vittorio Veneto.

Dalle ore 20.00, al passaggio della processione, è istituito il Divieto di transito sul seguente percorso: via Vittorio Veneto (Parrocchia Madonna di Pompei), via San Sebastiano, via G. Murat, piazza Lamie, via San Filippo, via Isonzo, via Principessa Jolanda, traversa Principessa Jolanda, II traversa Vittorio Veneto, via Vittorio Veneto, via Stazione, via Vecchia Stazione, vico II Vittorio Veneto, via Vittorio Veneto (Parrocchia Madonna di Pompei).