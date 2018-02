È tutto pronto a Bariblu per l’imperdibile appuntamento con il carnevale. Sfilate, giochi e tante sorprese per grandi e piccini con tre giorni di puro divertimento per passare un Carnevale del tutto speciale. Sabato 10, domenica 11 e martedì 13 febbraio, la galleria del centro commerciale sarà invasa da giochi, sorprese, divertimento e tanta allegria, con spettacoli di baby dance e truccabimbi che dipingeranno il viso dei più piccoli trasformandoli in fantastiche creature.

Sabato 10 e martedì 13 febbraio, a partire dalle ore 16.00 fino alle 20.30, tutti in maschera con animazione, giochi, trucca bimbi, sculture di palloncini e la tradizionale pentolaccia, colma di coriandoli e caramelle. A fare compagnia ai bimbi anche alcuni dei loro personaggi più amati.

Appuntamento speciale, invece tra super eroi, principesse e clown per domenica 11 febbraio con il veglioncino dei bambini, sempre dalle ore 16.00 nell’area bimbi per il trucco prima della festa. Dalle ore 17.30 il carnevale sfila in galleria, coinvolgendo tutti i presenti. Una festa carnascialesca davvero speciale, con animatori, musica, l’allegra street band, i trampolieri e tanti fantastici personaggi dei cartoon per un Carnevale all’insegna del divertimento.

Ma il mese di febbraio a Baribu è ancora tutto a misura di bambino. Nell’area bimbi continuano i weekend di intrattenimento nei pomeriggi del 17-18-24 e 25 febbraio a partire dalle ore 16.30 con spettacoli di magia, trucca bimbi, sculture di palloncini, giochi, animazione e lo spettacolo di bolle giganti di sapone “Buble show”.