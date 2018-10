In collaborazione con: Nella nuova puntata della rubrica del Quotidiano Italiano, Doctor Smart, abbiamo il piacere di ospitare il dottor Fabio Cardinale, direttore del reparto di Pediatria ad indirizzo immuno reumatologico e allergo-pneumologico dell’ospedale Giovanni XXIII di Bari.

In occasione della sua presenza gli abbiamo rivolto delle domande riguardo alcune patologie respiratorie che colpiscono i bambini in età pediatrica. “Le infezioni respiratorie recidivanti colpiscono, nella maggior parte dei casi, il 5-10% di bambini in età prescolare, soprattutto quelli che vengono esposti a fumo passivo. Il nostro compito – spiega il dottor Cardinale – è quello di scoprire se si tratta di infezioni banali che non hanno bisogno della cura antibiotica o di infezioni complicate che riguardano nello specifico le basse vie respiratorie”.

“In molti casi i piccoli sono affetti da tosse – continua – che può suddividersi in acuta e cronica. Nel caso della tosse acuta questa è di tipo fisiologico e colpisce i bambini per circa 2/3 settimane. La tosse cronica, invece, è tipo infettivo e ha una durata superiore alle 4 settimane. In questo caso si parla di malattie come la pertosse che colpisce i piccoli anche se vaccinati. La cura antibiotica è sicuramente la più adatta”.

Una delle patologie più diffuse nei bambini in età scolare è l’asma bronchiale che, come sottolinea per concludere il dottor Cardinale, è facilmente trattabile con terapie innovative come i farmaci biotecnologici. “La diagnosi di questa patologia è data attraverso un esame di funzionalità respiratoria come la spirometria”.