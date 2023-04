I Redroom sono una giovane promessa della nostra scena barese, si sono già distinti per aver vinto vari contest non solo regionali e sono sicuramente una delle band giovani tra le più interessanti del momento in Puglia. Il loro entusiasmo ed energia lo hanno dimostrato anche durante i loro concerti o i concerti di altre band, confrontandosi su palchi importanti anche solo per incitare il pubblico o partecipare alla performance come fan accaniti.

“Oops i did it again” diceva qualcun’altro (B.S.). Qui l’intervista a Gianluca Amoruso.

È già capitato con i grandi Greenday, quando Gianluca, cantante della band, ha persino duettato sul palco con Billie Joe Armstrong voce della band americana e lo ha fatto ancora simulando un assolo sul palco dei Måneskin in occasione del loro concerto barese. Ad agosto suoneranno live, per un loro concerto personale, ospiti dello Sziget Festival a Budapest.