Esattamente un mese fa o poco più presentavamo “Like a King!“, il video racconto della storia del noto musicista King Hammond e la The Big Ska Swindle. Il sogno forse di ogni musicista, quello di poter suonare con il proprio beniamino. È accaduto proprio questo a Dario Divella, fondatore della band barese The Big Ska Swindle: ne parliamo con lui insieme ai musicisti Alessio Virno e Joe Leali. Dario Mr.Bogo Divella, fondatore dei The Big Ska Swindle, dopo due anni vissuti nella Londra dei movimenti culturali che lo hanno formato, immagina LIKE A KING! Il videoracconto di un Mods, di una musica che è espressione di identità, del sogno realizzato di diventare il sassofonista di King Hammond. Un racconto per tracciare la storia dello Ska, dall’intuizione di Prince Buster di creare una musica in levare fino ad arrivare alla potente commistione fra musicisti jamaicani e inglesi, che diede vita allo Ska 2Tone. Protagonista d’eccezione, King Hammond, icona dello Ska, per la prima volta in featuring con una band pugliese, interprete dell’inedito “I’am a Kid”, uno sguardo amaro sui giovani illusi dalla chimera di una vita da rock star da costruire a qualsiasi costo, anche delinquendo, reso in video dall’animazione sviluppata dal collettivo dei dott.Porka’s.