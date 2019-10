La loro storia d’amore, coronata con un matrimonio nella loro terra, ve l’abbiamo raccontata l’estate scorsa. Ivan e Mimmo sono i protagonisti della prima unione civile di Adelfia, ma non solo. Qualche giorno fa sono stati anche una delle coppie in gara nel famoso programma di Real Time “Cortesie per gli ospiti” dove hanno portato la loro mediterraneità e il loro fascino sul piccolo schermo.

Cibo, location e ospitalità questi sono i tre punti che Roberto, Diego e Csaba hanno dovuto giudicare durante la cena a casa di Ivan e Mimmo. “Per un solo punto non abbiamo vinto – racconta Ivan – ma essendo molto conosciuti sia qui a Milano che in Puglia, il programma ha fatto il boom di ascolti”. Come vi avevamo annunciato non un classico lieto fine, ma l’inizio di una nuova vita.

