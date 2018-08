Una storia d’amore scalfita da tanti sacrifici e da perdite importanti. Lo sanno bene Ivan e Mimmo che per coronare il loro sogno hanno dovuto affrontare mille difficoltà in una città lontana come Milano. Come ogni storia d’amore che si rispetti è arrivato il lieto fine, anche se è più l’inizio di una nuova vita.

Ivan Laterza è di Adelfia mentre Mimmo Piscardi è di Taranto. Si sono conosciuti ad una cena a casa di amici e il loro amore ha superato tutte le tappe andando sin da subito a convivere a Milano dove entrambi hanno trovato un lavoro stabile.

Il 30 agosto finalmente convoleranno a nozze e saranno uniti civilmente dal sindaco di Adelfia Giuseppe Cosola presso la masseria La Macina in Fasano. Sarà la prima unione civile per il paese pugliese che pare abbia preso con serietà e felicità l’importante traguardo del concittadino Ivan.

“Sono giorni frenetici – racconta Ivan – ma l’emozione ripaga la fatica”. Per annunciare il loro matrimonio, Ivan e Mimmo hanno deciso di fare un emozionante video dove si leggono le loro prime promesse con gli occhi stracolmi di amore e di speranza per la loro storia insieme.