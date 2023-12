L’epidemia di furti contro le attività commerciali nel Salento non accenna a placarsi, con almeno due episodi verificatisi nella notte appena trascorsa. Uno di essi ha interessato nuovamente il territorio di Nardò, zona che, negli ultimi tempi, ha registrato la maggior parte degli episodi criminosi, comprendendo anche la vicina Galatone.

In questo specifico caso, sembra che sia stata una delle numerose bande specializzate in “spaccate” contro i bar annessi alle aree di servizio ad agire. La stessa banda potrebbe essere responsabile non solo del furto presso il distributore Men 8 nell’agro neretino, ma anche presso Bianca 24, una grande area di servizio nella periferia di Melissano.

Il bar tabacchi dell’area Bianca 24 è stato il primo a essere preso di mira, come evidenziato dalle registrazioni del sistema di videosorveglianza intorno alle 3 di notte. I ladri hanno forzato un ingresso posteriore meno visibile al passaggio di veicoli, rubando diversi pacchi di sigarette. Al momento, non sembra che abbiano trafugato altro, ma la valutazione precisa dei danni è ancora in corso.

Questa area si trova sulla strada per Racale, di fronte al campo sportivo di Melissano, con una rapida via di fuga vicino all’ingresso per la strada statale 274. I Carabinieri della compagnia di Casarano sono intervenuti sul posto per i rilievi.

Il secondo furto a Nardò è stato perpetrato circa mezz’ora dopo presso la stazione di servizio Men8 sulla strada provinciale 19, già oggetto di visite da parte dei ladri in passato. Anche in questo caso, sembra che siano stati rubati solo pacchi di sigarette. I malviventi, dopo essersi introdotti nel locale commerciale, sono fuggiti a bordo di un’auto di grossa cilindrata, forse un’ Audi. È interessante notare che un’ Audi è stata segnalata anche alla fine di ottobre in relazione a due incursioni simili nella zona di Novoli. Gli agenti di polizia del commissariato di Nardò sono intervenuti per condurre le indagini e acquisire le registrazioni delle telecamere di sorveglianza.