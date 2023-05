Nella serata di ieri, 28 maggio, i Carabinieri della Stazione di San Ferdinando di Puglia hanno arrestato un 43enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari, nell’ambito dei controlli svolti nel centro storico della cittadina ofantina, hanno osservato, pedinato e verificato concretamente i movimenti e le attività di alcuni individui sospetti. Le Forze dell’Ordine hanno notato un atteggiamento d’insofferenza nell’uomo, che è stato così perquisito anche nella sua abitazione.

In un deposito del sospettato, anche grazie al Nucleo Cinofili di Modugno, sono stati rinvenuti 37 dosi di cocaina, complessivamente 25.5 grammi lordi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, nonché 220 euro in contanti, probabilmente il provento dell’attività di spaccio. Il tutto è stato posto sotto sequestro. L’uomo è stato quindi portato in caserma e poi, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari nella sua casa. Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, all’arresto, seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa dell’indagato, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.