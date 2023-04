Ieri in tarda serata è finito in fiamme il noto lido di Torre Canne “Cala Maka”, a pochi giorni dall’inaugurazione della stagione estiva. Si indaga sull’incendio che è divampato intorno alle ore 21 e ha causato gravi danni a tutta la struttura del lido. Sono servite ore ed ore di lavoro ai Vigili del Fuoco di Fasano per domare le fiamme, sul posto anche due squadre del comando di Brindisi per i rilievi e l’inizio delle indagini.

Sarebbe stata trovata una bottiglia di vetro contenente benzina e si fa strada l’ipotesi di un incendio doloso. Quel che è certo è che la stagione per lo stabilimento balneare slitterà, forse, ad estate inoltrata se non a quella del 2024. I proprietari tirano un sospiro di sollievo per la zona ristorante, che sembrerebbe non esser stata interessata dalle fiamme.